Born of Bread, l'annuncio dal Canada: un'avventura indie ispirata a Paper Mario

Dopo il recente Paper Mario and the Origami King e in attesa del prossimo capitolo di Paper Mario, dal Canada arriva l'annuncio di una produzione indipendente fortemente ispirata al GDR dedicato al Regno dei Funghi.

WildArts, etichetta fondata da due appassionati, ha infatti annunciato Born of Bread, avventura in 2.5D che trova la sua radice creativa proprio nella serie di Paper Mario. Dai toni decisamente variopinti e scanzonati, il titolo vede protagonista un eroe a dir poco d'eccezione. Il protagonista è infatti un golem composto di pane, il cui nome - decisamente appropriato - è Loaf (appunto, "pagnotta" in inglese).

Con l'animo di un bambino costantemente meravigliato, il nostro golem dovrà suo malgrado tramutarsi in un eroe pronto a fronteggiare l'oscura minaccia calata sul mondo di Born of Bread. A sua disposizione, una serie di bizzarre abilità e strumenti, da sfruttare in un sistema di combattimento a turni in stile Paper Mario. Dalla Foresta delle Radici sino alla metropoli di South Munch City, il protagonista radunerà una insolita compagnia di avventurieri per un'epica missione.

Al momento, Born of Bread è privo di una finestra di lancio precisa, con il team di WildArts che ancora non ha diffuso trailer dedicati. Direttamente in calce a questa news, tuttavia, è possibile visionare alcuni primi screenshot della coloratissima avventura.