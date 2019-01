Boruto Uzumaki si unisce al cast di Jump Force e si mostra in 4 immagini

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato quattro nuove immagini di Boruto Uzumaki. Il giovane genin del Villaggio della Foglia - figlio di Naruto Uzumaki e Hinata Hyuga - sarà uno dei membri del già nutrito cast del picchiaduro crossover Jump Force.

L'annuncio della sua inclusione è già avvenuto nei giorni scorsi tra le pagine del magazine giapponese Shonen Jump, ma solo ora abbiamo l'opportunità di ammirarlo in una serie di screenshot in alta risoluzione tratti direttamente dal gioco. Boruto arriva dal manga Boruto: Naruto Next Generations (ambientato dopo i fatti narrati in Naruto: Shippuden) nel quale ricopre il ruolo di protagonista. La rivista giapponese ha svelato anche altri tre personaggi del medesimo universo narrativo - Kakashi, Gaara e Kaguya - ma non abbiamo ancora avuto modo di osservarli da vicino.

Prima di lasciarvi alle immagini, segnaliamo che in questi giorni è disponibile la Beta Pubblica di Jump Force su PlayStation 4 e Xbox One. L'accesso, tuttavia, è possibile solo in alcune fasce orarie ben precise. La prima sessione di oggi 19 gennaio termina tra pochi minuti, alle ore 09:00, ma le porte verranno nuovamente aperte nel pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00. Domani 20 gennaio potrete invece giocare dalle ore 21:00 alle 00:00. Jump Force verrà pubblicato il 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.