Il boss di Blizzard non vede l'ora di giocare a Zelda Tears of the Kingdom

Sullo sfondo della scorpacciata di video dal Giappone di Zelda Tears of the Kingdom, sempre più appassionati di avventure ruolistiche attendono con impazienza l'arrivo sul mercato del sequel di Zelda BOTW. Tra questi, troviamo persino Mike Ybarra, il boss di Blizzard Entertainment.

In un eloquente post condiviso di recente sui social, il massimo esponente della casa di Irvine ha candidamente ammesso di attendere con trepidazione l'approdo sul mercato dell'esclusiva Switch con protagonista Link.

Nel messaggio apparso di fresco sul profilo Twitter personale di Mike Ybarra, il presidente di Blizzard spiega infatti che da qui ai prossimi mesi "so già quale sarà la mia lineup di videogiochi: mi divertirò con World of Warcraft, Zelda e Diablo 4 per molto, molto tempo".

Le dichiarazioni di Ybarra stanno solleticando la curiosità degli appassionati, specie in funzione del breve lasso di tempo che divide il lancio di Zelda Tears of the Kingdom dalla commercializzazione di Diablo 4 e, se vogliamo, della decisione presa da Blizzard di aprire la nuova fase di beta testing di Diablo 4 in contemporanea con l'arrivo sul mercato del sequel di Breath of the Wild. C'è anche chi, nella discussione alimentata da Ybarra, ricorda al presidente di Blizzard che da qui a breve è previsto il lancio di altri grandi videogiochi destinati a calamitare le attenzioni della community, come Star Wars Jedi Survivor.

