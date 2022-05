I Boss di Elden Ring: qual è il preferito di Miyazaki? Ecco la Top 3 del game director

Sono davvero molti i mostri inquietanti che si annidano in Elden Ring, ma, come in ogni Souls che si rispetti, sono i Boss i veri protagonisti della mappa di gioco.

E anche su questo fronte l'ultima opera di casa FromSoftware non si risparmia, con un ampio bestiario di avversari ostici e imprevedibili. Ma quali tra i boss di Elden Ring sono i preferiti di Hidetaka Miyazaki? Il celebre game director ha di recente risposto alla domanda in una simpatica intervista concessa alla sezione giapponese di Xbox Wire.

Dalla chiacchierata, è emerso che l'autore ha un debole particolare per il personaggio di Radahn. Quest'ultimo si colloca infatti sulla vetta della sua personale classifica. A soddisfare Miyazaki non è però soltanto il moveset o l'estetica del Boss, ma anche il contesto all'interno del quale il giocatore fa la sua conoscenza. Nell'intervista, il director ha in effetti svelato di amare moltissimo l'idea del Radahn Festival, anche se inizialmente nessuno del team di FromSoftware lo prendeva sul serio quando lui gliene illustrava le caratteristiche!



Ma sul podio c'è posto per altre due boss fight di Elden Ring, con Hidetaka Miyazaki che assegna la medaglia d'argento a Godrick, mentre il terzo gradino è conquistato da Ricard. Per questa volta, Malenia resta invece fuori dalla Top 3!