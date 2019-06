Il boss di Epic Games Store difende la sua politica delle esclusive

Quella dei giochi ottenuti in esclusiva, anche se temporale, è una politica che Epic Games Store sta attuando da ormai diverso tempo, ed è una delle più discusse dall'industria videoludica in generale, così come ovviamente dai clienti, primi fruitori dei videogame.

Per Tim Sweeney però, per quanto possa trattarsi di una pratica che non piaccia a molti, è necessaria proprio per il bene dell'industria. Ne ha parlato lo stesso boss di Epic Games in un post su Twitter. Stando a quanto dichiarato, la strategia di Epic è l'unica possibile per cambiare il modello di business attuale 70/30, in cui per l'appunto il 70% dei guadagni vanno agli sviluppatori e il 30% alle piattaforme di vendita.

Lo store fondato da Sweeney infatti, prende solo il 12% dei guadagni, lasciandone ben l'88% agli sviluppatori, il che rende la sua piattaforma in teoria più appetibile, oltre al fatto che vengono poi spesi altri soldi per accaparrarsi i giochi in esclusiva.

Sweeney ha poi dichiarato che anche se altri retailer indipendenti hannp fatto un gran lavoro negli scorsi anni, nessuno di loro è stato in grado di raggiungere anche solo il 5% dei dati di vendita su Steam. Per cui, magari la strategia delle esclusive di Epic potrà rendere l'azienda meno simpatica agli occhi di qualcuno (Shenmue 3 sarà esclusiva Epic Games Store, il che ha causato diversi malcontenti tra gli utenti), ma per il momento sembra funzionare.

Quella del 30% è infatti una quota piuttosto alta che può cancellare del tutto i profitti degli sviluppatori, creando una situazione disastrosa per l'industria, mentre se Epic Games col suo modello riuscisse a diventare stabilmente il numero 2 dietro Steam, la situazione potrebbe cambiare, e magari la piattaforma di Valve potrebbe rivedere le sue politiche, risultando così in maggiori investimenti nello sviluppo dei videogame ed un abbassamento dei costi.

Come ammesso però dallo stesso Sweeney, c'è ancora molta strada da fare. Che ne pensate delle sue parole?