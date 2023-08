Le Boss Fight più epiche di God of War: figli d'arte, stranieri inarrestabili e valchirie

Fin dai suoi albori, che risalgono al 2005 in piena generazione PlayStation 2, la saga di God of War ha saputo stupire i propri videogiocatori con boss fight epiche e travolgenti. Tra creature feroci, titani mastodontici e dèi inarrestabili, il bestiario di Santa Monica Studio non ha mai deluso, neppure nel nuovo corso norreno.

Sono decine le boss fight di God of War entrate nell'immaginario di più di una generazione di videogiocatori, ma quest'oggi abbiamo scelto di concentrarci su God of War del 2018, che ha segnato l'approdo di Kratos nell'Europa del Nord e il passaggio della telecamera alle spalle del protagonista, con tutto ciò che ne ha conseguito lato gameplay.

Arrivando otto anni dopo God of War 3 e i memorabili scontri con Poseidone, Crono e Zeus, non era per nulla facile fare di meglio, ma i ragazzi di Santa Monica Studio sono ugualmente riusciti a stupire i propri giocatori. Ecco quelle che, secondo noi, sono le tre Boss Fight più belle di God of War (2018), in ordine di epicità crescente.

3. Sigrún, la Regina delle Valchirie

Avete disinstallato o riposto God of War nella custodia subito dopo aver completato la campagna principale? Allora, a meno che non ne abbiate sentito parlare da qualcun altro, non sapete neppure chi è Sigrún, la Regina delle Valchirie.

Al suo cospetto ci si arriva nelle fasi più avanzate dell'endgame, dopo aver sconfitto tutte le altre Valchirie celate nel mondo di gioco. Sigrún non è rilevante nel grande disegno della trama di God of War e non è nemmeno protagonista di uno scontro particolarmente originale, ma è tosta, tosta davvero. Talmente veloce, imprevedibile e coriacea da aver causato un bel po' di problemi ai videogiocatori desiderosi di conquistare l'ambito trofeo di Platino (sì, vi abbiamo visto abbassare il livello di difficoltà, sapendo che quest'ultimo non influenza l'ottenimento dei trofei).

L'epicità di questa boss fight è data dalla sua difficoltà e, soprattutto, dalla soddisfazione che si prova al suo completamento.

2. Magni e Modi, i figli di Thor

In quando a potenza, Magni e Modi impallidiscono al confronto con loro padre, pezzo grosso e personaggio rilevante di God of War Ragnarok, ma sono in ogni caso protagonisti di una boss fight epica, tesa e dinamica, un originale tag team due contro due.

I figli di Thor si prodigano in attacchi tutt'altro che banali, come Snowblind, che vede Magni colpire con il suo spadone tonante lo scudo di Modi, creando una fitta nebbia e una tempesta di fulmini che circondano l'arena, il tutto mentre cantano in norreno. In questi frangenti, Kratos e Atreus sono chiamati a proteggersi l'un l'altro, guardandosi le spalle e rispondendo tempestivamente agli attacchi dei due provenienti dall'oscurità.

I figli di Thor, prevedibilmente, fanno una brutta fine. Magni muore immediatamente per mano di Kratos, mentre Modi, dopo essere stato picchiato a sangue dal padre per aver abbandonato il fratello sul campo di battaglia, perisce con una pugnalata di Atreus.

1. Lo Straniero, il cui vero nome è Baldur

Lo Straniero sta a God of War (2018) come Poseidone sta a God of War 3. Dal dio del mare ha infatti ereditato il compito di "battezzare" il giocatore con un'introduzione che definire epica è poco. Il primo incontro è indimenticabile: ha le sembianze di un semplice uomo, è più basso e meno muscoloso di Kratos, eppure quando combatte è una furia inarrestabile e ogni suo colpo risuona con una potenza immane.

Kratos e lo Straniero si affrontano più volte nel corso di God of War, ogni volta con un'intensità superiore alla precedente. Volano in aria, s'infrangono nelle rocce, sradicano alberi e si danno tante di quelle botte, ma tante di quelle botte, che ad un certo punto è come se i colpi li stessimo ricevendo noi.

Ecco, il dolore: si dà il caso che lo Straniero altri non è che Baldur, fratello di Thor incapace di provare dolore e qualsiasi altra sensazione fisica. Una maledizione frutto dell'amore incontrollato della madre Freya, che pur di proteggerlo da ogni male l'ha privato della possibilità di provare qualsiasi sensazione con un incantesimo. Per questo motivo, nel crescendo finale di God of War 2018, quando viene definitivamente sconfitto da Kratos, accoglie la morte quasi come una liberazione. Prima di spirare, fa in tempo a sentire il freddo tocco di un fiocco di neve sul suo volto.

Cosa ne pensate della nostra Top 3? Non siete d'accordo? Ci sta, però in tal caso siamo curiosi di conoscere le vostre motivazioni! Correte nei commenti e pigiate i pulsanti della tastiera con la stessa foga con cui Kratos colpisce lo Straniero!