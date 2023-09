Le Boss Fight più spettacolari di God of War Ragnarok: gli dèi sono duri a morire

Da quasi vent'anni la saga di God of War stupisce i suoi videogiocatori con delle boss fight epiche e spettacolari, che hanno visto Kratos contrapposto a dèi, titani e creature mitologiche di inenarrabile potenza.

Con un curriculum che vanta boss fight contro avversari del calibro di Ares, Zeus, Poseidone, Crono e lo Straniero, non deve essere stato affatto facile per Santa Monica Studio riuscire a stupirci ancora una volta, eppure i ragazzi californiani ce l'hanno fatta anche con God of War Ragnarok. Ecco quelli che, a nostro parere, sono gli scontri più belli del più recente episodio della serie.

3. Gná, la nuova Regina delle Valkyrie

Ex serva di Freya, Gná ha colmato il vuoto lasciato da Sigrún, la vecchia Regina delle Valchirie che Kratos aveva già sconfitto nell'endgame di God of War (2018). Ed esattamente come colei che l'ha preceduta, ha offerto una sfida al limite dell'impossibile, talmente tesa quanto difficile da portare a termine. Come per Sigrún, anche per Gná l'epicità risiede in gran parte nell'incredibile soddisfazione che si prova una volta sconfitta, dal momento che la nuova Regina delle Valkyrie non lascia spazio ad alcun errore da parte del giocatore. A rendere il tutto ancor più emozionante, al termine dello scontro si può assistere all'emozionante epilogo della sua storia con Freya.

2. Heimdall, il Guardiano degli Aesir e Araldo del Ragnarok

La prima volta che lo si incontra nei panni di Atreus, Heimdall appare come un avversario impossibile da sconfiggere, essendo capace di prevedere e schivare rapidamente qualsiasi attacco. Lo setsso copione si ripresenta con Kratos, finché il Fantasma di Sparta, appositamente munito di Lancia di Draupnir, riesce finalmente a penetrare le sue difese. Da quel momento in poi lo scontro cresce d'intensità. Heimdall, che non veniva colpito da qualcuno da molto, moltissimo tempo, s'infastidisce sempre più, ma pur rivelandosi un avversario formidabile alla fine deve necessariamente arrendersi sotto i poderosi colpi dello spartano. Kratos prova a risparmiarlo, ma dinanzi al rifiuto del giovane dio è costretto ad ucciderlo brutalmente - una scena emozionante che sancisce il ritorno alla brutalità che lo contraddistingueva un tempo e che dà il via al Ragnarok.

1. Thor, il Dio del Tuono

La battaglia con Thor non è solamente la boss fight più bella di God of War Ragnarok, ma anche una delle più incredibili e spettacolari dell'intera serie. Questo dovrebbe darvi un'idea dell'eccezionalità di questo combattimento, che ha visto Kratos contrapposto ad uno dei nemici più temibili che ha mai avuto il (dis)piacere di incontrare sul suo cammino. Tutto è perfetto, a partire dalla caratterizzazione di Thor, che vuole farla pagare a Kratos per la morte dei suoi figli Magni e Modi (ripassate le boss fight più epiche di God of War, già che ci siete) e lo provoca ripetutamente spingendolo a cedere alla rabbia e alla distruzione, tratti che nel tempo ha invano provato a smorzare. Lo scontro diventa sempre più intenso man mano che va avanti, regalando inoltre dei momenti eccezionali, con il Leviatano e Mjolnir che collidono fragorosamente e Thor che arriva persino a strappare Kratos dalla schermata della morte, pur di continuare lo scontro.