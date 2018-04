Boss Key ammette il fallimento di Lawbreakers e anticipa l'arrivo di un nuovo progetto

Non è un mistero che Lawbreakers, shooter in prima persona ideato da Cliff Bleszinski, conosciuto già in precedenza per le serie di Unreal e Gears of War, non abbia riscosso il successo sperato.

L'argomento è stato trattato nuovamente da Boss Key Productions, che ha ammesso - anche alla luce degli impietosi numeri - di non aver raggiunto i risultati sperati dalla software house. Durante gli scorsi mesi, il publisher Nexon ha "incolpato" il successo clamoroso di PlayerUnknown's Battlegrounds, che avrebbe tarpato le ali del titolo sviluppato da Boss Key.

"Il problema è che Lawbreakers ha fallito a trovare un'audience sufficiente per generare profitti utili a supportare il gioco come avevamo precedentemente previsto e anticipato. E per quanto un cambiamento verso il modello del free-to-play sembri la cosa più facile da fare, un cambiamento del genere richiederebbe pianificazione di marketing e risorse per farlo".

Boss Key Productions ha quindi concluso confermando che continuerà a supportare il gioco nello stato attuale in cui verte, e non ci saranno quindi aggiornamenti che possano rivitalizzarlo nei suoi contenuti e modalità. Infine, la software house ha annunciato di essersi messa al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato, e su cui non abbiamo ancora alcuna informazione utile.