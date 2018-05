Boss Key Productions, lo studio di Cliff Bleszinski, chiude i battenti

Tramite un post sulla pagina Facebook Cliff Bleszinski ha annunciato la chiusura di Boss Key Productions, software house nata nel 2014 conosciuta per l'arena shooter Lawbreakers e il battle royale Radical Heights.

"Quattro anni fa ho intrapreso un viaggio allo scopo di creare uno studio di prima fascia, e ho assunto alcuni dei talenti migliori dell'industria videoludica. Hanno lavorato senza sosta per produrre prodotti di grande qualità e, fra i nostri alti e bassi, mi piace pensare che ci siamo anche divertiti. Lawbreakers era un gioco fantastico che sfortunatamente non è riuscito ad attirare attenzione su di sé. Così, come ultima spiaggia, abbiamo provato a creare la nostra versione dei battle royale con Radical Heights, che è stato accolto bene, anche se ormai era troppo tardi.

Per quanto mi riguarda, mi prenderò un periodo di pausa e rifletterò. Ho bisogno di concentrarmi su me stesso e sulla mia famiglia, così come sul mio cane, Teddy, che lentamente ci sta abbandonando. I videogiochi saranno sempre parte di ciò che sono e un giorno spero di tornare a proporvi qualcosa di nuovo, tuttavia adesso ho bisogno di farmi da parte e prendere tempo.

A coloro che hanno supportato me e il mio studio nel corso di questi quattro anni, grazie dal profondo del cuore da parte mia e da tutti coloro che hanno lavorato con me.

Ricordo che i server di Radical Heights rimarranno online nel futuro imminente. Grazie ancora, Cliff", queste le parole dello sviluppatore.