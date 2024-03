Il boss New Blood sull'industria: lavorare per i grandi studi rovina il piacere di giocare

New Blood non è sotto i riflettori mediatici da anni: dopo l'annuncio dell'arrivo di Dusk su Nintendo Switch nel 2020 si è parlato molto poco dell'azienda in questione. Tuttavia, ad aver attirato l'attenzione dell'industria sono state le recenti dichiarazioni del capo del team: "lavorare per i grandi studi rovina il piacere di videogiocare".

Il tutto è stato affermato in un'intervista con la redazione del noto portale PC Gamer, durante la quale vi è stato modo di parlare del sistema che caratterizza ormai l'industria dei videogiochi. Nella critica mossa in direzione della produzione di titoli seguendo soltanto gli interessi del mercato, il capo dello studio Dave Oshry afferma quanto segue: "in realtà non odiamo i soldi; i soldi sono fantastici, ma se li volessimo faremmo un gioco di crafting survival horror alla Dusk.Un roguelike open world survival horror crating deck builder". È con questa critica velata all'industria videoludica che l'esponente di New Blood ha affermato di preoccuparsi che "tutti siano felici e che si divertano" in New Blood.

"La gente mi chiede spesso: 'Dave, se voglio entrare nel mondo dei videogiochi, come posso iniziare?'. E io dico di non farlo. Avreste dovuto iniziare cinque o dieci anni fa [...]. Trovate un vero lavoro". Il capo dello studio continua affermando quanto segue: "non volete essere l'impiegato numero 356772 che fa capo a qualcuno che riporta a qualcuno che fa capo a qualcuno che prende decisioni. È uno schifo. La magia è sparita".

Dunque, secondo l'esponente di New Blood il vero problema risiede nella mancanza di divertimento nel creare videogiochi con una logica che, a detta sua, disincentiverebbe anche la passione per il medium di riferimento. Cosa ne pensate di queste pesanti parole? Ritenete che vi sia del vero in ciò che è stato affermato durante l'intervista dapprima citata?

