Il boss di Sony avverte Bungie: 'Si assumano le responsabilità per i tempi di sviluppo'

Nella sessione di Domande e Risposte seguita all'ultimo report finanziario di Sony, il CEO Hiroki Totoki non ha discusso solo dei problemi con i profitti di PlayStation ma ha colto l'occasione per esortare il team di Bungie ad assumersi le proprie responsabilità per quanto concerne i tempi di sviluppo.

In risposta a chi gli chiede quali siano le intenzioni di Sony in merito al futuro di Bungie, l'alto esponente del colosso tecnologico giapponese esordisce nel suo discorso affermando che "ho visitato i loro studi e ho avuto diversi incontri con il management. Ho notato la grande motivazione dei loro dipendenti, come pure la loro grande creatività e l'impressionante conoscenza dei videogiochi live service".

Dopo aver elogiato l'impegno, l'esperienza e le conoscenze di Bungie, Totoki ritiene però di dover specificare che "ho anche ritenuto che ci fosse spazio per dei miglioramenti dal punto di vista aziendale, sia per quanto riguarda la gestione delle spese che per quanto concerne l'assunzione di responsabilità per le tempistiche di sviluppo. Spero comunque di continuare questo dialogo e di trovare alcune buone soluzioni".

Il riferimento - non troppo - velato ai problemi di Bungie che emerge dalle dichiarazioni di Totoki nei passaggi sule 'soluzioni da trovare', sulle 'spese da gestire' e sulle 'assunzioni di responsabilità' citate nella trascrizione aggiornata della sessione di Domande e Risposte non fa che alimentare le preoccupazioni della community per il futuro di Bungie e la perdita di popolarità di Destiny 2, un fattore che potrebbe portare a un vero e proprio stravolgimento della strategia originaria di SIE. Il tutto, con lo spettro dell'addio all'indipendenza di Bungie che aleggia sui creatori della serie di Halo in caso di flop commerciale di Destiny 2 La Forma Ultima.