Il boss di Take-Two difende l'E3 e la sua importanza nel mondo dei videogiochi

La notizia della cancellazione dell'E3 2023 avrà anche fatto felice Geoff Keiglhey per il suo Summer Game Fest, ma sono in tanti i videogiocatori che hanno accolto con grande tristezza la notizia. A tal proposito, il CEO di Take-Two ha speso parole positive per l'evento il cui futuro è incerto.

Nel corso di una recente intervista, Strauss Zelnick ha parlato dell'importanza ricoperta dall'E3 per il publisher di Grand Theft Auto:

"Abbiamo sempre supportato l'E3 e ritengo che lo show abbia svolto un ruolo importante sia per i media che per gli investitori, oltre che per tutti i publisher e i consumatori coinvolti nel business. L'E3 ci è sempre stato molto utile, soprattutto quando avevamo nuovi prodotti da mostrare al pubblico".

"Credo che per un po' di tempo, alcuni importanti player dell'industria abbiano dato l'E3 per scontato e hanno quindi deciso di allontanarsi dallo show, organizzando eventi nello stesso periodo e in location limitrofe. Questo è un problema, perché devi supportare lo spettacolo, altrimenti non ce ne sarà uno."

Il boss dell'azienda non nasconde che, secondo lui, a far morire l'E3 siano stati anche e soprattutto i big come Sony che, anno dopo anno, non partecipavano direttamente all'evento ma organizzavano eventi in quel di Los Angeles nello stesso arco di tempo.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro dell'E3, vi ricordiamo che al PC Gaming Show 2023 si vedranno 55 giochi e 15 annunci.