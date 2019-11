Per il boss di Xbox, collaborare con Sony e Nintendo è necessario per crescere

Il mercato dei videogiochi continua a crescere. Ce lo dicono i dati che vengono periodicamente forniti dalle compagnie del settore e dalle agenzie di analisi, e lo ha ribadito Phil Spencer in una recente intervista concessa a TGCOM 24 durante l'X019 Fan Fest di Londra.

Secondo il boss di Xbox, attualmente ci sarebbero ben 2 miliardi di videogiocatori in giro per il mondo, un numero destina a raddoppiare nel 2030. Il giro d'affari è in continua espansione, e si aggira intorno ai 150 miliardi di dollari l'anno. Cifre incredibili, ma secondo Spencer la loro ulteriore crescita non può prescindere dalla collaborazione tra i principali attori dell'industria - Microsoft, Sony e Nintendo. "Sono d’accordo che si debba lavorare insieme, perché per il cliente avere le grandi piattaforme più cooperative rende più semplice l’esperienza di gioco. Ricordo quando non si poteva mandare un SMS da un operatore all'altro: ok, esistevano gli SMS ma nessuno li usava perché rischiavi che il messaggio rimanesse bloccato".

Spencer si riferisce alle funzionalità cross-play, che nonostante la riluttanza iniziale di Sony, si stanno diffondendo sempre più, permettendo agli utenti di differenti piattaforme di giocare assieme ad uno stesso titolo. "Penso che rimuovere le barriere tra noi partner per comunicare e giocare possa aiutare il mercato dei videogiochi a crescere. C’è da dire che i nostri concorrenti hanno diversi punti di vista sulla questione, ma è necessario fare fronte comune se si vuol fare dei passi avanti".

In un'altra intervista, Phil Spencer ha discusso del prezzo di Xbox Scarlett e della volontà di espandersi in Asia mediante nuove acquisizioni.