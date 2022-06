Ci sono bot su Apex Legends Mobile? L'analisi della Battle Royale

Se avete giocato a qualche titolo Battle Royale su mobile, lo avrete sicuramente notato anche voi: le prime partite si vincono senza troppi sforzi. La sensazione che ci siano bot è dunque istantanea, ma è veramente così o semplicemente all'inizio stanno ancora tutti imparando? Risulta interessante approfondire la questione.

Ebbene, dovete sapere che, sin dai giorni seguenti il lancio di Apex Legends Mobile (avvenuto a maggio 2022), un buon numero di giocatori ha lamentato una bassa difficoltà riscontrata nelle prime fasi di gioco. Come riportato anche da GamingIntel, questi utenti affermano di aver subito scovato bot nelle loro partite. I segnali sono quelli classici: partite vinte senza sforzo, avversari che si muovono in modo rigido e tattiche alquanto discutibili.

Stando a EarlyGame, alcuni utenti di Reddit si dicono sicuri del fatto che i primi giocatori reali vengano inseriti nelle partite attorno al livello 5, in quanto ci sono segnalazioni di match persi contro team che sembrano tutt'altro che bot. Sembra però che ci sia anche un altro momento importante attorno al livello 8, dato che si fa riferimento a partite ranked. In quest'ultimo caso, il numero di giocatori reali sembra incrementare sensibilmente.

Chiaramente non ci sono dati ufficiali in merito a questo sistema, ma i report online sono molti e sembra che titoli Battle Royale come Apex Legends Mobile sfruttino tecniche simili sia per "rimpinguare" il matchmaking (d'altronde, servono parecchi giocatori per avviare una partita) che per ottenere maggiori informazioni sulle abilità del giocatore, così da farlo poi scontrare con utenti al suo livello. Da un recente articolo di GamingonPhone apprendiamo in ogni caso che si starebbe tentando di ridurre il numero di bot presenti, perlomeno in India.