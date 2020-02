Il Botafogo presenta il calciatore Keisuke Honda con un video in stile Pokemon su Game Boy

I dirigenti del Botafogo, storica squadra di calcio brasiliana, decidono di presentare al proprio pubblico il nuovo acquisto Keisuke Honda con un simpatico video di Pokemon in stile Game Boy.

La bizzarra trasformazione in Allenatore di Pokemon del celebre calciatore giapponese svincolatosi dagli olandesi del Vitesse nel dicembre del 2019 è un omaggio (forse un tantino scontato) del team social del Botafogo alla passione che il popolo del Sol Levante nutre per i videogiochi.

Il filmato che accompagna la presentazione ufficiale dell'ex Milan e l'inizio della sua nuova avventura sudamericana, in effetti, non dà adito a interpretazioni o ad equivoci di sorta: nel video possiamo infatti osservare l'introduzione di un finto videogioco per Nintendo Game Boy della serie di Pokemon e, con essa, l'annuncio dell'arrivo nella famiglia del Botafogo di Honda.

Auguriamo perciò al buon Keisuke di acchiappare quanti più goal possibili in questa sua nuova avventura professionale. In calce alla notizia trovate l'insolito video realizzato dal team social del club brasiliano. Già che ci siamo, vi ricordiamo che il Game Boy ha compiuto 30 anni lo scorso aprile e che sulle pagine di Everyeye.it trovate tutti gli aggiornamenti sul nuovo videogioco di calcio in salsa jappa di TamSoft e Bandai Namco, Captain Tsubasa Rise of New Champions.