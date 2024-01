Botte in 3D: ve lo ricordate Battle Arena Toshinden per PS1?

Ma quanti picchiaduro sono usciti sulla prima PlayStation? Una marea, da Tekken (ovviamente) a Bloody Roar, senza dimenticare Tobal No.1 di Square Enix, Rival Schools di Capcom e tanti altri esponenti (più o meno validi) del genere. E Battle Arena Toshinden, ve lo ricordate?

Pubblicata da Takara e uscito un paio di mesi prima della conversione casalinga di Tekken, Battle Arena Toshinden esce nel gennaio 1995 in Giappone su PS1 e in seguito su PC e Saturn. Considerato insieme a Tekken e Virtua Fighter come uno dei primi esponenti del genere picchiaduro 3D, Toshinden (traducibile come spirito guerriero o spirito combattivo) riscuote un ottimo successo grazie ad un gameplay veloce basato sulle armi, un buon comparto grafico e un roster di personaggi piuttosto variegato che include spadaccini, maghi, guerrieri ninja e cavalieri.

Battle Arena Toshinden esce anche su PC, SEGA Saturn (con il titolo Toshinden Remix) e Game Boy, con una conversione che ha del miracoloso, inoltre il gioco accompagna il lancio di PlayStation negli Stati Uniti nel settembre 1995 insieme ad altri giochi come Kileak The DNA Imperative, NBA JAM Tournament Edition, Raiden Project, Rayman, Ridge Racer, Street Fighter The Movie e Twisted Metal.

Purtroppo il successo di Toshinden è un fuoco di paglia e il gioco viene subito soppiantato dal primo Tekken e da altri picchiaduro leggendari usciti sulla prima console Sony. Takara però non demorde e nel 1996 pubblica un OAV intitolato Toshinden oltre a vari sequel tra cui Battle Arena Toshinden 2, Battle Arena Toshinden 3, Toshinden 4 e Battle Arena Nitoshinden (per il solo mercato giapponese).

Della serie non si hanno più notizie dal 2009, anno di uscita di Toshinden War Budokai per Nintendo Wii, picchiaduro a mani nude (le armi ricoprono un ruolo più che secondario) bocciato dalla critica e rivelatosi un flop commerciale con appena 1.000 copie vendute in Giappone e per questo mai pubblicato in Occidente.

Il primo Battle Arena Toshinden è stato incluso anche nella piccola PlayStation Classic, versione commemorativa della PS1 uscita nel 2018. E voi, ve lo ricordate, ci avete giocato?