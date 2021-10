Boundary: botte da orbi e sparatorie tra astronauti nel video dell'FPS a gravità zero

Lo sviluppo di Boundary procede spedito, conferma il team di Surgical Scalpels con il un nuovo video che riassume la frenetica esperienza di gameplay da vivere in questo sparatutto sci-fi a gravità zero.

Il trailer confezionato dalla software house cinese ci immerge nelle atmosfere dei deathmatch da disputarsi nell'orbita bassa della Terra indossando la tuta pressurizzata di astronauti-soldato impegnati in una guerra per il controllo degli asteroidi e delle loro immense ricchezze minerarie.

La massiccia militarizzazione dello spazio ipotizzata da Surgical Scalpels darà vita a battaglie senza esclusione di colpi tra le superpotenze globali impegnate in questa nuova corsa all'oro. Le sparatorie che avranno luogo nei pressi delle installazioni in orbita saranno contraddistinte dall'utilizzo di armi convenzionali e dal caro, vecchio approccio dei combattimenti da corta distanza, con pugni e calci da assestare al nemico di turno per danneggiargli la tuta e pregiudicarne l'operatività.

Basta dare un'occhiata al nuovo video per rendersi conto dell'originale approccio al gameplay adottato dagli autori asiatici nel reimmaginare gli FPS competitivi in un contesto di microgravità, con tattiche da attuare nel corso di partite multiplayer che faranno leva sulla verticalità e sulla tridimensionalità della mappa.

Il lancio di Boundary è previsto entro la fine del 2021 su PC e console, dapprima in esclusiva temporale su PS4 e PlayStation 5 per poi approdare in un secondo momento su Xbox One e Xbox Series X/S.