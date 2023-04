Boundary: COD incontra Gravity nel trailer di lancio dell'FPS spaziale

Il nuovo trailer confezionato Surgical Scalpels e Skystone Games ci ricorda che mancano ormai pochi giorni al lancio di Boundary, l'FPS a gravità zero destinato ad approdare su PC e successivamente su console PlayStation.

Il nuovo filmato datoci in pasto dalla software house cinese ci riporta nell'orbita bassa della Terra per farci indossare la tuta pressurizzata degli astronauti-soldato in guerra per il controllo delle stazioni spaziali utilizzate dalle superpotenze e dalle corporazioni del futuro per appropriarsi delle immense ricchezze minerarie degli asteroidi.

Nel trailer ci viene quindi offerto uno spaccato della frenetica esperienza di gameplay promessaci dagli sviluppatori, con sfide deathmatch a gravità zero che faranno della verticalità l'arma più potente a disposizione dei giocatori. Ciascun 'astro-soldato' potrà servirsi di armi convenzionali per danneggiare la tuta degli avversari e pregiudicarne l'operatività, il tutto immerso in una condizione di microgravità che punta a rendere più originale e unica ogni battaglia.

La commercializzazione di Boundary è prevista per il 13 aprile su PC. Se volete saperne di più su questo sparatutto competitivo che punta a reimmaginare il genere, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sulle sparatorie a gravità zero di Boundary.