Boundary: nuovo video gameplay dallo sparatutto sci-fi a gravità zero

A un mese di distanza dalla pubblicazione del video che ha confermato l'uscita in estate di Boundary, gli sviluppatori di Surgical Scalpels confezionano un nuovo filmato che mostra delle scene di gameplay tratte dal loro prossimo sparatutto multiplayer a gravità zero.

L'ultimo trailer proposto dalla software house cinese ci proietta nell'orbita bassa della Terra per farci familiarizzare con le peculiari meccaniche di gioco di questo progetto. L'ambizione nutrita dagli autori asiatici è infatti quella di ricreare, nella maniera più simulativa possibile, gli scontri a fuoco in condizioni di microgravità che potrebbero avere luogo in futuro tra le forze speciali di due superpotenze nemiche che si contenderanno il dominio dello spazio.

Nei panni (o meglio, nella tuta pressurizzata) di questi soldati-astronauti, il nostro compito sarà quello di difendere le preziose installazioni orbitanti della propria fazione in una serie di attività multiplayer competitive e di sfide votate alla cooperativa online.

In assenza di peso, ciascun personaggio potrà muoversi liberamente e adottare tattiche di combattimento atipiche, come possiamo intuire ammirando le ultime scene di gameplay mostrate da Surgical Scalpels durante l'IGN Fan Fest 2021 che ha ospitato, tra gli altri, anche un nuovo video di The Day Before. Il lancio di Boundary è quindi previsto per questa estate su PC e PlayStation 4 (con versione retrocompatibile per PS5): qualora foste interessati, su queste pagine trovate un approfondimento sul benchmark in Ray Tracing di Boundary.