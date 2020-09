Bounty Battle: gli eroi dei giochi indie si danno battaglia in un nuovo picchiaduro 2D

Attraverso le pagine del PlayStation Blog, François von Orelli, Designer and Project Lead presso Dark Screen Games, ci ha ricordato che il 10 settembre esce Bounty Battle, un nuovo picchiaduro 2D all-star con protagonisti i più grandi eroi dei giochi indipendenti.

In Bounty Battle, previsto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, i giocatori dovranno sconfiggere gli avversari facendo esaurire la loro barra della vita oppure, se l'arena lo permette, schiacciandoli. Saranno molteplici le modalità di gioco incluse, dall'immancabile Tutorial alla Training Room dove mettere alla prova le proprie abilità, fino ad arrivare al Torneo e alla Modalità Sfida. Non mancherà all'appello una modalità competitiva locale in cui affrontare un massimo di altri tre giocatori.

Il roster sarà composto da 30 lottatori, ogunno caratterizzato da moveset e attacchi speciali unici, provenienti da svariati universi indie, come Guacamelee!, Dead Cells, Owlboy, Axiom Verge, Awasomenauts, SteamWorld Dig, Jotun, Battle Chasers Nightwar e Death’s Gambit, giusto per citarne alcuni. Tra le fonti d'ispirazione del titolo sono stati citati fighting game di successo come Injustice, Skullgirls e BlazBlue: Cross Tag Battle.

Ad una settimana dalla pubblicazione, Merge Games ha pubblicato il trailer animato di Bounty Battle che potete ammirare in cima a questa notizia. In calce, invece, trovate delle immagini e un gameplay trailer, grazie ai quali potete farvi un'idea sulla giocabilità del picchiaduro, che ricordiamo essere previsto per il 10 settembre su PS4, Xbox One, PC e Switch.