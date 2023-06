Bounty Star: i mech del western sci-fi combattono su PC, console e Game Pass

Al festival degli annunci dell'Annapurna Showcase partecipa anche il team Dinogod con delle scene di gameplay inedite di Bounty Star, l'action sci-fi in salsa western annunciato nel corso della passata edizione della kermesse estiva di Annapurna Interactive.

Il nuovo progetto edito dal publisher statunitense ci proietta in una dimensione post-apocalittica che trae ispirazione dal selvaggio west e dal mito della Frontiera americana. La missione affidata ai giocatori sarà quella di aiutare Clem a sopravvivere alle avversità di un mondo in costante mutamento.

Per riuscire in questa impresa, la nostra intrepita alter-ego potrà fare affidamento su un mech Predatore del Deserto MK2, un veicolo da battaglia altamente personalizzabile e dotato di numerosi innesti modulari. Servendosi del suo mech, Clem potrà combattere i predoni, esplorare le regioni più pericolose addentrarsi nel territorio ostile per reperire le risorse con cui approntare le difese del proprio accampamento e, naturalmente, ampliare l'arsenale del Predatore del Deserto MK2.

Le fasi sparatutto a bordo del mech multifunzione andranno così ad alternarsi ai frangenti più 'strategici' dove potersi dedicare alla costruzione dell'insediamento, con tanto di attività sim-life da svolgere tra una battaglia e l'altra come l'allevamento degli animali, l'ideazione di piatti originali partendo dai pochi ingredienti reperibili nelle lande deserte del Red Expanse e la creazione di munizioni.

Grazie al nuovo trailer di Bounty Star scopriamo infine che l'action adventure ad ambientazione sci-fi di Annapurna e Dinogod è previsto al lancio nel 2024 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo dal day one su Xbox Game Pass.