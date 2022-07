Bounty Star: svelato l'action sci-fi per PC, PlayStation e Xbox Game Pass

In coincidenza dell'Annapurna Interactive Showcase, il publisher americano ha dato spazio al team Dinogod e al loro Bounty Star, un action adventure ad ambientazione sci-fi che approderà nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, dal day one su Xbox Game Pass.

In Bounty Star il nostro compito è quello di immergerci in una dimensione post-apocalittica per aiutare Clem a sopravvivere alle avversità di un mondo in costante mutamento attraverso la costruzione e il potenziamento del mech Predatore del Deserto MK2.

Il veicolo da battaglia di Clem sarà altamente personalizzazione e dotato di un ampio ventaglio di innesti modulari in cui piazzare armi a corto e lungo raggio, potenziamenti delle prestazioni e gadget steampunk. Non mancheranno anche dei sistemi difensivi come propulsori ad alta velocità, potenziatori di scatto e scudi antisommossa, anch'essi customizzabili e migliorabili con ulteriori innesti.

Nel corso dell'avventura dovremo inoltre assicurarci di riparare ed evolvere le strutture della propria base, specie considerando che, col passare delle ore di gioco, i cacciatori di taglie saranno sempre più attratti dai manufatti e dagli oggetti reperiti dalla nostra alter-ego. L'impianto ludico eretto da Dinogod comprende anche delle attività sim-life come l'allevamento di animali, la creazione di munizioni e l'ideazione di piatti originali partendo dai pochi ingredienti reperibili nelle lande desolate del Red Expanse.

Date perciò un'occhiata alle immagini e al video di presentazione di Bounty Star e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo action adventure con i mech personalizzabili.