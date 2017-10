Bow to Blood annunciato per PlayStation VR, in uscita nel 2018

Nel corso del pre-show della conferenza diallaè stato annunciato, un nuovo titolo perin arrivo nel corso del 2018.

Al momento non sono molte le informazioni a nostra disposizione, ma potete farvi un'idea di ciò che il gioco avrà da offrire guardando il trailer dell'annuncio condiviso dall'account YouTube ufficiale di PlayStation.

I giocatori potranno prendere il comando di gigantesche aeronavi per lanciarsi in battaglia contro i nemici. Il titolo è impostato per ricalcare un reality show futuristico, dove le colorate ambientazioni saranno generate in maniera procedurale.

Cosa ve ne pare? Continuate a seguirci per altri annunci in diretta dalla conferenza Sony al Paris Games Show 2017.