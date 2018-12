Bowsette alla conquista di Internet: premiata ai Twitter Trend Awards 2018

Bowsette, il personaggio immaginario dell'universo di Super Mario che unisce la Principessa Peach e quel cattivone di Bowser, ottiene un nuovo, importante riconoscimento dall'ultima edizione dei Twitter Trend Awards 2018.

Rimasta in cima ai trend topic di Twitter per tutto l'anno, la mitica Bowsette è riuscita a conquistare il prestigioso Steering Committee Special Award dalla giuria del popolare social network incaricata di assegnare i premi dei Trend Awards del 2018.

Oltre alla sempre più celebre Bowsette, l'anno che sta per concludersi ha visto diversi videogiochi calamitare le attenzioni dello sconfinato popolo cinguettante di Twitter, a giudicare dalla classifica dei trend topic del 2018 dominata dall'immancabile Fortnite e da altri universi interattivi come quelli di Call of Duty, Overwatch, Pokémon e, appunto, Super Mario.

Il nostro Marco Mottura, nella sua approfondita analisi di inizio ottobre, ha provato a scoprire i motivi della sorprendente esplosione del fenomeno social di Bowsette, ricostruendo l'intera vicenda sin dalle origini e ripercorrendo gli eventi principali che hanno scandito questa inarrestabile ascesa mediatica e il suo successo in rete tra gli appassionati di videogiochi (e non solo).