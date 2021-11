Bowsette attraente in un cosplay tratto dal mondo di Super Mario

Il mondo di Super Mario è ricco di personaggi, creati e approfonditi nel corso di tanti videogiochi di Nintendo. Eppure i fan, non sazi, crearono una particolare fan fiction comica dove nacque il personaggio di Bowsette, versione femminile dello storico arcinemico dell'idraulico baffuto.

Bowsette non diventerà mai canonico, queste le parole di Nintendo, però ciò non ferma i fan dal rappresentarla in ogni modo e situazione sulla rete. Anche i cosplay su Bowsette oramai sono la normalità, con la versione femminile del tartarugone sputafuoco che rapisce tutti. La cosplayer Pugoffka ha deciso proprio di rappresentare questo personaggio nelle sue ultime foto a tema Super Mario, come si può notare dal post in calce tratto dal suo account Instagram.

La modella russa indossa la coroncina sopra i capelli biondi e sulle spalle si intravede il guscio verde con spuntoni, questi ultimi presenti anche in altre parti del vestito come sul collare o sui bracciali. Infine, non manca la coda che conclude la trasformazione. Riuscirà a sostituire la principessa Peach e a fare da compagna a Super Mario in questa versione?

