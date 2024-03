Bowsette è terribilmente elegante in questo diabolico cosplay da Super Mario

L'universo narrativo di Super Mario è vasto e variopinto. Oltre alle avventure in due e tre dimensioni dell'iconico e baffuto idraulico, Nintendo ha permesso ai fan di avvicinarsi a Captain Toad, Yoshi e molto presto anche alla Principessa Peach con lo spettacolo di Showtime. I fan vorrebbero però che anche quel personaggio fosse reale.

Super Mario Bros. Wonder è il campione di Nintendo, il titolo più venduto sull'eShop, nonché il Mario venduto più velocemente di sempre. Il platform bidimensionale ha stravolto la classica formula del gameplay introducendo diverse novità e permettendo ai giocatori di vivere un'esperienza in cooperativa che coinvolge anche personaggi iconici come Luigi, Peach, Daisy, Yoshi e Toad. Pecca di quest'ultima avventura è il non aver reso canonica quell'amatissima principessa.

Tra i fan di Super Mario è nato il mito di Bowsette, una principessa che riprende le caratteristiche fisiche di Peach incrociandole a quelle del malvagio Bowser, l'eterno antagonista di Mario. Ebbene, se Nintendo ancora non ha introdotto questo personaggio nella saga, ad accontentare gli appassionati ci pensa la cosplayer Magic Phyra.

In questo cosplay di Bowsette da Super Mario la principessa è terribilmente elegante, con la corona sul capo, il guscio da tartaruga sulla schiena e la coda, più diabolica che mai tra le fiamme del castello governato da Bowser.

