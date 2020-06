Boyfriend Dungeon: nuovo trailer per il particolare dungeon crawler

Tra i filmati mostrati in occasione del Guerrilla Collective di questa sera figura anche il nuovo trailer commentato dagli sviluppatori per Boyfriend Dungeon.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo di un dungeon crawler con visuale isometrica in cui il giocatore può avere una relazione sentimentale con svariate tipologie di armi e, in base all'intensità del legame stretto, si possono accedere a potenziamenti più o meno efficaci in battaglia. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di avere un approccio unico al tema della sessualità e, per farlo, ha deciso di scegliere proprio questo sistema di romance con le armi.

Il gioco dovrebbe arrivare prossimamente su PC (Steam) e Nintendo Switch, non sembrano invece esserci riferimenti ad una possibile versione PlayStation 4 o Xbox One. Nel caso in cui voleste sapere di più sul gioco, vi invitiamo a visitare la sua pagina ufficiale su Steam, dov'è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri e leggerne i requisiti di sistema minimi.

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi al lungo filmato mostrato al Guerrilla Collective.