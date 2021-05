BPM Bullets Per Minute: il 'DOOM con le Valchirie' è in arrivo su PS4 e Xbox One

Gli sviluppatori inglesi di Awe Interactive confermano di essere al lavoro sui porting per PlayStation 4 e Xbox One di BPM Bullets Per Minute, confezionando per l'occasione un video gameplay che aiuta l'utenza console a familiarizzare con l'offerta ludica e i contenuti di questo adrenalinico sparatutto arcade.

La nuova versione dell'FPS vedrà Playtonic nel ruolo di publisher e supervisore del lavoro svolto dalla software house britannica. Nei panni di una fiera Valkyria, i giocatori devono scacciare gli invasori del Regno di Asgard scaricandogli addosso una pioggia scrosciante di proiettili.

Ciascuno scenario di Bullets Per Minute è generato da un sistema procedurale che si premura di riempire i livelli di collezionabili, oggetti da raccogliere e potenziamenti per la propria alter-ego, in un crescendo di emozioni (e di violenza) che passa per l'acquisizione di un ampio ventaglio di armi. A infondere ulteriore carattere all'opera ci pensa poi una colonna sonora che converte gli attacchi in sequenze simili a danze, puntando così a evocare l'epica rock che fa da sfondo all'intera storia.

Nell'attesa di conoscere la data di lancio ufficiale delle versioni PS4 e Xbox One dello sparatutto targato Awe Interactive, vi rimandiamo al nostro speciale di BPM Bullets Per Minute e alle considerazioni di Giuseppe Carrabba sull'esperienza di gioco offerta da questo titolo.