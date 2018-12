Brad Wong ed Eliot si aggiungono al roster di Dead or Alive 6

Koei Tecmo Europe e Team Ninja annunciano l’aggiunta di due vecchi personaggi amati dai fan al roster di Dead or Alive 6: Brad Wong e Eliot. I due combattenti si aggiungono alla line-up di 24 personaggi giocabili, annunciata al momento del lancio.

Brad Wong, noto come The Drunken Fighter, è un maestro di Zui Ba Xian Quan. Usa il suo stile da ubriacone per confondere gli avversari mentre colpisce i nemici da posizioni insolite. Wong ha trascorso anni di addestramento nelle remote montagne della Cina, finché il suo padrone non gli ordinò di iniziare un viaggio alla ricerca di un liquore leggendario. Dopo aver partecipato al terzo e al quarto torneo di DOA, prendendosi una pausa in Dead or Alive 5, il pugile ubriaco torna in DOA6, cercando di eliminare tutti gli altri.

Oltre a Wong, ritornerà anche lo studioso di arti marziali, Eliot. Conosciuto come The Apprentice of the Iron Fist, Eliot si lancia contro gli avversari con una furiosa raffica di attacchi consecutivi di Xingyi Quan grazie alle tecniche apprese dal suo maestro, Gen Fu. Dopo aver partecipato al quarto torneo, Eliot ha intrapreso un viaggio di auto-scoperta e di allenamento nelle arti marziali insieme a Brad Wong. Il Maestro Fu ha permesso ad Eliot di padroneggiare il leggendario stile di Xinyi Liuhe Quan. Eliot parteciperà al sesto torneo di DOA con la sicurezza e con le abilità di un vero artista di arti marziali.

Dead Or Alive 6 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e Steam. È ora possibile effettuare il pre-order su tutte le piattaforme. I giocatori che effettueranno il pre-order della loro copia fisica presso retailer selezionati, riceveranno la Day One Steelbook Edition del gioco, un altro personaggio giocabile nel roster, Nyotengu, e un costume alternativo per Kasumi.