Braid Anniversary Edition è stato rinviato: non temete, non dovrete attendere troppo

Se stavate già pregustando Braid Anniversary Edition, abbiamo una brutta notizia per voi: la remastered dell'iconico platform di Jonathan Blow è appena stata rinviata, fortunatamente non di troppo.

Inizialmente atteso per il 29 aprile 2024, Braid Anniversary Edition è ora previsto per martedì 14 maggio 2024 su PlayStation 5, PS4, PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili via Netflix. I possessori di console Xbox One e Xbox Series X|S dovranno invece attendere fino al giorno successivo, mercoledì 15 maggio 2024. Thekla non ha fornito dettagli sulle motivazioni che l'hanno spinta a posticipare il gioco, ma per fortuna non sarà necessario attendere troppo.

Braid Anniversary Edition è in sviluppo da quasi quattro anni, essendo stato annunciato nell'agosto del 2020. Si tratta di un ciclo di lavorazione insolitamente lungo per una remastered di un gioco indie, ma che dimostra l'incredibile cura che il team di Jonathan Blow sta infondendo nel progetto. Le aspettative sono sicuramente alte, trattandosi della riedizione di uno degli indie più influenti degli anni zero, ancora oggi ricordato come uno degli esempi più fulgidi dell'intero medium videoludico. Leggete la nostra recensione di Braid per capire di cosa stiamo parlando.

Tra le novità di questa Anniversary Edition si annoverano tredici nuovi livelli con un totale di 16 puzzle inediti, 15 ore di commenti da parte degli autori, un comparto sonoro migliorato, nuovi mix e varianti delle celebri musiche composte da Martin Stig Andersen (autore anche delle soundtrack di Control e Inside) ed Hans Christian Kock, sfondi dipinti a mano revisionati all'artista originale David Hellman, animazioni più fluide con frame aggiuntivi e la possibilità di passare con un semplice tocco tra il vecchio e il nuovo Braid.

