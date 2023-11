Braid, meglio tardi che mai: l'Anniversary Edition dell'iconico platform ha una data

A più di tre anni dall'annuncio di Braid Anniversary Edition, la remaster dell'iconico puzzle platform di Jonathan Blow e Thekla Inc. ha finalmente una data d'uscita su PC, PlayStation e Xbox.

L'edizione attualizzata dell'ormai storico puzzle platform lanciato originariamente nell'agosto del 2008 su Xbox 360 vanta un comparto grafico riscritto e diverse migliorie al comparto audio, con nuove varianti della colonna sonora di Martin Stig Andersen (il compositore delle soundtrack di Inside e Control) e Hans Christian Kock. Spazio anche a nuove ambientazioni 'disegnate a mano' dall'artista del capolavoro indie originario, David Hellman, e ad animazioni riscritte con fotogrammi aggiuntivi per rendere ancora più fluidi e reattivi i movimenti del personaggio e dei nemici. Basta dare un'occhiata alle immagini che trovate in calce alla notizia per intuire le migliorie e le aggiunte apportate dal team al seguito di Blow.

L'Anniversary Edition di Braid sarà disponibile a partire dal 30 aprile del 2024 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e nel catalogo di Netflix Games, con approdo successivo su Mac OS e Linux. Nel frattempo, vi invitiamo a ripercorrere a ritroso il viaggio spazio-temporale dell'eroe del gioiello Xbox Live Arcade di Thekla Inc. leggendo la nostra recensione di Braid.