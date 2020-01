Brain Training del Dr. Kawashima esce oggi su Nintendo Switch: ecco il trailer di lancio

La serie di Brain Training del Dottor Kawashima sbarca finalmente anche su Nintendo Switch. Annunciato durante il mese di ottobre, si tratta della continuazione della saga di mingiochi per tenere in allenamento il cervello apparsa per la prima volta su Nintendo DS (qui trovate un nostro speciale sui migliori giochi per Nintendo DS).

Il nuovo Brain Training del Dr. Kawashima dunque presenterà nuovi giochini ad enigmi disponibili sia singolarmente per divertimento, sia nella più famosa modalità "giornaliera", quella cioè che calcola in base ai risultati ottenuti nei vari quiz e puzzle game, la propria età cerebrale, con l'obiettivo di ridurla e dunque "far ringiovanire" il cervello giorno per giorno.

Oltre all'edizione digitale, il gioco ha anche una versione fisica, che include peraltro un pennino stilo da utilizzare con lo schermo touch di Nintendo Switch (il gioco richiede diverse volte di scrivere somme e quant'altro, ad esempio).

Per l'occasione, Nintendo ha anche diffuso il trailer di lancio, della durata di circa due minuti, che illustra le varie funzionalità del gioco nel dettaglio. Se voleste approfondire, lo trovate in cima alla news. Che ne pensate? Darete una chance al Dr. Kawashima ed al suo Brain Training?