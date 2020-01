Brain Training del Dr. Kawashima: il neuroscienziato parla della nuova versione per Switch

L'illustre neuroscienziato dell'universita di Tohoku ha recentemente fatto il suo esordio su Nintendo Switch con l'incarnazione moderna di Brain Training del Dr. Kawashima, famoso franchise che ha fatto la storia su Nintendo DS. Per celebrare il lancio del gioco, Nintendo ha pubblicato un'intervista con il dottore stesso.

Durante l'intervista, gentilmente tradotta dai colleghi di Siliconera, il Dr. Ryuta Kawashima ha avuto modo di approfondire alcuni dettagli sullo sviluppo della nuova versione di Brain Training: "Durante i seminari in molti tra quelli che hanno giocato a Brain Training su DS mi hanno chiesto se sarebbe arrivato un altro gioco. Tuttavia è triste che quelle persone fossero davvero prese dal gioco in passato. Approfondendo si scopre che le persone che hanno giocato con i loro bambini stanno raggiungendo quell'età...l'eta in cui si iniziano a dimenticare le cose".

Continuando a parlare della nuova versione il Dr. Kawashima ha affermato: "L'importante è la continuità. Non riguarda solo Brain Training ma tutti i giochi. Non ci sono forse molti giochi con cui dopo qualche volta, smetti di giocare? Come specialista in questo campo vorrei che i giocatori allenassero il loro cervello per lunghi periodi. Per questo faremo giocare le persone con i loro amici....la nostra ricerca ha mostrato che allenarsi con gli altri allunga il tempo di gioco".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch è disponibile sulle pagine di Everyeye.