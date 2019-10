Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch ha una data di uscita europea

Nintendo ha annunciato che Brain Training del Dr. Kawashima per Switch arriverà in Europa il 3 gennaio 2020, pochi giorni dopo la pubblicazione in Giappone prevista per la fine di dicembre.

"Preparati ad allenare il tuo cervello in tanti modi diversi con Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch! Mettiti alla prova con i nuovi esercizi, alcuni dei quali sfruttano la telecamera IR di movimento del Joy-Con destro, o con quelli tratti dai Brain Training precedenti, che puoi affrontare usando uno stilo (incluso nella versione su scheda venduta nei negozi) o un dito."

Riguardo la compatibilità del gioco con Nintendo Switch Lite, la compagnia fa sapere che "per eseguire alcuni esercizi su Nintendo Switch Lite è necessaria una coppia di controller Joy-Con ed è consigliato uno stand ricarica regolabile per Nintendo Switch. È inoltre necessario un dispositivo in grado di ricaricare i Joy-Con, come l'impugnatura ricarica Joy-Con."

Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch verrà distribuito in formato fisico e digitale in Europa, il lancio del gioco in Nord America non è stato confermato, almeno per il momento.