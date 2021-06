Brain Training del Dr. Kawashima è in offerta a soli 19,99 euro

Ottima promozione da parte di Amazon per acquistare l'esclusiva per Nintendo Switch Brain Training del Dr. Kawashima, il prezzo è sceso ancora rispetto a quanto vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, ora in offerta su Amazon a 19,99 euro, contro un prezzo di listino di 34,99 euro.

Si tratta di una delle esclusive per Nintendo Switch al prezzo più basso disponibile, seguito degli omonimi giochi usciti per Nintendo DS e Nintendo 3DS che hanno riscosso un enorme successo di vendite. Brain Training è in vendita su Amazon al prezzo più basso di sempre.

Il gioco ci permetterà di allenare il cervello in tanti modi diversi, alcuni esercizi sfruttano la telecamera IR di movimento del Joy-Con destro, tantissimi sono nuovi e altri sono tratti da versioni di Brain Training precedenti, affrontabili usando lo stilo (incluso nella versione che vi segnaliamo) o il dito.

Su Amazon la spedizione è a pagamento per ordini inferiori a 29 euro se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis, senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video e sfruttare i servizi di Twitch Prime.