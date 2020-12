Brain Training: sfida il Dr. Kawashima su Nintendo Switch nel weekend

La "palestra per il cervello" di Brain Training del Dr. Kawashima aprirà in via eccezionale nel primo fine settimana del 2021. Per festeggiare il nuovo anno, Nintendo invita infatti l'utenza Switch a sfidare in persona il celebre Dottor Ryuta Kawashima.

"Sfida il Dr. Kawashima in persona questo fine settimana con #BrainTraining del Dr. Kawashima per #NintendoSwitch!", questo è quanto si legge nel messaggio pubblicato sui canali social di Nintendo Italia. Dopo le feste di fine anno avrete quindi l'occasione di sfidare il Dottore in una serie di rompicapo e prove pratiche, maggiori dettagli verranno diffusi prossimamente.

Chi vorrà "ringiovanire il cervello" e sfidare il neuroscienziato giapponese nei tanti minigiochi di Brain Training per Nintendo Switch potrà farlo dalle ore 08:00 italiane di sabato 2 gennaio alla medesima ora di domenica 3 gennaio. Una bella occasione per mettere alla prova la mente e vedersela direttamente con l'autore dei tanti minigiochi ed esercizi di Brain Training, l'allenamente videoludico più famoso e popolare.

Per saperne di più su questo titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch e alle considerazioni di Andrea Fontanesi sui contenuti di questa collezione di minigiochi intelligenti.