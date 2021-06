Bramble The Mountain King annunciato all'IGN Expo con un evocativo trailer

All'IGN Expo c'è stato spazio anche per la nuova produzione di Dimfrost Studio, intitolata Bramble: The Mountain King. Si tratta di un'avventura dai toni oscuri e violenti che vede per protagonista un ragazzino calato in un contesto inquietante ispirato al folklore nordico.

Bramble si presenta come una sorta di Platform sullo stile di giochi come Little Nightmares 2 carico d'atmosfera cupa ed immersiva, con il nostro personaggio, un bimbo di 9 anni chiamato Olle, che dovrà vedersela contro una nutrita schiera di creature mostruose. Non mancano però anche scenari più luminosi ed apparentemente tranquilli che danno così vita a un'alternanza scenica di forte impatto. Nel gioco saranno inoltre presenti anche varie boss fight contro mostruosità che sovrastano fisicamente il piccolo Olli, che dovrà far ricorso a tutte le sue capacità per sopravvivere in un mondo ostile e pericoloso. L'opera si distingue inoltre anche per uno stile grafico molto particolare ed evocativo che rende quanto mostrato su schermo affascinante ed inquietante allo stesso tempo.

Bramble The Mountain King arriverà nel 2022, sebbene per il momento non ci siano informazioni più precise sul periodo d'uscita. Non è inoltre ancora chiaro su quali piattaforme sarà ospitato: l'unica certezza per adesso è relativa alla versione PC, essendo stata già aperta la pagina relativa al gioco su Steam.