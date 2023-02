Bramble the Mountain King ha una data di uscita: il dark fantasy nel nuovo trailer

Ve lo avevamo consigliato tra le Demo da provare gratis con Steam Next Fest e ora siamo felici di annunciare che l'ambizioso Bramble: the Mountain King è ormai in dirittura di arrivo.

Con il suggestivo trailer che trovate in apertura a questa news, il team di Dimfrost Studio ha infatti annunciato la data di lancio dell'avventura. Confermando la promessa di un esordio nella prima metà dell'anno, la software house rende noto che Bramble: the Mountain King sarà disponibile sul mercato videoludico a partire dal prossimo 27 aprile 2023. Tra le piattaforme di destinazione, troviamo PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.

Con il filmato preposto al reveal della data di lancio, il team di Bramble: the Mountain King presenta le atmosfere dark fantasy che contraddistingueranno questa cupa fiaba a tinte horror. Nell'avventura, i giocatori vestono i panni del piccolo Olle, la cui esistenza è sconvolta dal rapimento della sorella, catturata da un troll. Determinato a salvarla, il protagonista affronterà un viaggio insidioso attraverso pericoli ispirati al folklore del nord Europa.



In attesa del lancio di Bramble: the Mountain King, ricordiamo che l'Indie si ispira anche alle fiabe originali dei fratelli Grimm, tra panorami suggestivi e pericoli mortali.