Bramble The Mountain King, nuovo gameplay: tra Little Nightmares e i fratelli Grimm

A pochi mesi di distanza dall'annuncio della data di uscita di Bramble: The Mountain King, l'avventura horror indipendente si appresta a debuttare su PC e console.

Alla vigilia del day one, il team di sviluppo offre agli appassionati di esperienze horror una nuova occasione per dare uno sguardo al titolo. In collaborazione con la redazione USA di Game Informer, Merge Games ha infatti pubblicato un inedito gameplay di Bramble: The Mountain King. Disponibile in apertura a questa news, il filmato mostra in azione il gioco per circa tredici minuti.

Tra suggestioni inquietanti e atmosfere a dir poco cupe, l'Indie mette i giocatori nei panni di un bambino alla disperata ricerca della sorella, rapita da un malvagio troll. La sessione di gioco sembra mettere a dura prova il team di Game Informer, intimorito dall'ignoto in attesa tra i boschi di Bramble: The Mountain King. Descritta come una fusione tra Little Nightmares e le fiabe dei fratelli Grimm, l'avventura si ispira al folklore del nord Europa per mettere in scena una fiaba a tinte dark.



Atteso su PC e console, Bramble: The Mountain King uscirà giovedì 27 aprile, con esordio in programma su Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.