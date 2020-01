Il brano cantato da Dandelion nella serie The Witcher è ora disponibile su Beat Saber

La canzone cantata da Dandelion che ha fatto da colonna sonora alla serie The Witcher di Netflix sta travolgendo il web. "Toss a Coin to your Witcher", questo il titolo del brano, dopo essere stato proposto in ogni salsa e ora disponibile nel famoso classico VR Beat Saber.

L'utente di Beat Saber chiamato Holair ha infatti caricato una mappa personalizzata per "Toss a Coin to your Witcher" su BeatSaver, un sito che raccoglie i livelli creati dai giocatori. I giocatori su PC potranno quindi scaricare il livello personalizzato e brandire le lame rosse e blu per farsi strada attraverso la canzone in uno dei cinque livelli di difficoltà diversi. Beat Saber potrebbe essere il luogo perfetto per riprodurre le giuste atmosfere dei combattimenti di Geralt a patto che si immagini di padroneggiare una spada d'acciaio e l'altra di argento. Holair ha caricato anche un video del livello a difficoltà Expert+ che mostra l'ottimo lavoro svolto sull'adattamento.

La serie The Witcher prodotta da Netflix ha conquistato il pubblico di tutto il mondo diventando, in alcuni paesi, più popolare di Stranger Things. La trasposizione televisiva delle avventure dello strigo hanno anche ridato vita a The Witcher 3: Wild Hunt che ha raggiunto un nuovo record di giocatori.