Brass Tactics, dagli autori di Age of Empires II, esce oggi in esclusiva Oculus Rift

è un gioco RTS (Real Time Strategy) completamente pensato per la realtà virtuale, in cui si possono costruire grandi eserciti e giocare testa a testa con un avversario, combattere contro l'IA in una partita di co-op con un amico, o affrontare una serie di sfide da solista contro le diverse personalità dell'IA.

Il giocatore si sentirà come nel bel mezzo di un grande e fantastico “tavolo” di guerra, dirigendo le sue armate in battaglia e vedendo la strategia prendere vita davanti ai suoi occhi.

Brass Tactics offre decine di unità diverse e upgrade per personalizzare gli eserciti, una campagna narrativa di 6 ore, oltre 20 mappe straordinarie create a mano e tre personalità di IA, ciascuna con quattro livelli di difficoltà.

Brass Tactis sarà disponibile su Oculus Store a partire dalle ore 19:00 di oggi, giovedì 22 febbraio.