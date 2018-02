Brass Tactics, strategico in tempo reale per Oculus Rift, sarà disponibile dal 22 febbraio

, autori di Counter-Strike: Global Offensive, Defense Grid 2 e Age of Empires II HD, hanno annunciato che lo strategico in tempo realesarà disponibile sua partire dal 22 febbraio.

Brass Tactics è un RTS completamente pensato per la realtà virtuale e Oculus Rift, in cui si possono costruire grandi eserciti e giocare testa a testa con un avversario, gareggiare contro l'IA, in una partita in co-op con un amico, o affrontare una serie di sfide da solista contro le diverse personalità dell'IA. Il giocatore si sentirà come nel bel mezzo di un grande “tavolo” di guerra, dirigendo le sue armate in battaglia e vedendo la strategia prendere vita davanti ai suoi occhi. Il gioco completo offre decine di unità per personalizzare gli eserciti, una campagna narrativa di sei ore, oltre 20 mappe create a mano e tre personalità per l'Intelligenza Artificiale, ciascuna con quattro livelli di difficoltà.

Brass Tactics arriverà su Oculus Store il 22 febbraio, ma è già disponibile per il pre-ordine a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, ovvero 24,99 euro invece che 39,99 euro.

Inoltre il 15 febbraio verrà lanciata la Brass Tactics Arena, una versione free-to-play che vi offrirà la possibilità di provare il gioco gratuitamente. Se siete interessati potete iscrivervi sul sito ufficiale di Hidden Path.