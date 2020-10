Bravely Default 2: un artwork speciale e la promessa di nuove informazioni

Sono passati diversi mesi dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Bravely Default 2. Era giugno, e i responsabili dello sviluppo Tomoya Asano e Masahi Takahashi ci parlarono del cast, della trama di una possibile seconda demo. Se avete fame di nuove informazioni, abbiamo buone notizie per voi!

In occasione dell'ottavo anniversario dell'originale Bravely Default, lanciato nell'ormai lontano 2012 sulla portatile Nintendo 3DS, Square Enix ha condiviso con tutti i giocatori un artwork speciale realizzato da Naoki Ikushima, artista storico della saga che ha messo il suo zampino anche su Octopath Traveler. L'illustrazione non è stata l'unico regalo riservato ai giocatori, dal momento che Square Enix ha anche promesso l'arrivo di nuove informazioni su Bravely Default 2. "Delle informazioni su Bravely Default 2 verranno fornite presto, per cui state state all'erta", si legge nella nella didascalia del tweet.

Potete ammirare l'artwork in calce a questa notizia. Bravely Default 2 è in sviluppo esclusivamente per Nintendo Switch, ed è atteso in un generico 2020. Che Square Enix sia finalmente pronta a svelare la data d'uscita precisa? Si dà il caso che Bravely Defaul 2 sia stato classificato in Australia in tempi molto recenti... Nell'attesa, se non lo avete già fatto, potete giocare alla demo di Bravely Default 2 disponibile su eShop.