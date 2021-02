Bravely Default 2: come cambiare il livello di difficoltà

Il seguito dell'acclamato JRPG di Square Enix sviluppato come esclusiva per Nintendo Switch è appena stato pubblicato. Bravely Default 2 offre la possibilità di personalizzare l'esperienza grazie alle 3 difficoltà impostabili: vediamo come fare per modificarle.

Bravely Default 2: come cambiare difficoltà

Le difficoltà che potete selezionare in Bravely Default sono 3: Casual, Normale e Difficile. All'avvio del gioco è possibile scegliere quella che si preferisce, ma se proseguendo nella storia vi rendete conto che avete delle difficoltà, o viceversa cercate un'esperienza più rilassante, potete sempre modificare la scelta dalle impostazioni di gioco. È sufficiente spostarsi a sinistra o a destra per selezionare e premere il tasto Y del Joy-Con per confermare. Semplice, no? In questo modo potrete adattare l'esperienza alle vostre capacità, senza rendere troppo stressante l'avventura, o viceversa per aggiungere un pochino di difficoltà nel caso le battaglie dovessero essere fin troppo facile da portare a termine.



