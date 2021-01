Bravely Default 2: ecco come è cambiato rispetto alla Final Demo

Il produttore del Team Asano, Masashi Takahashi, è intervenuto ai microfoni di Famitsu per offrire un importante chiarimento sulle migliorie apportate al gameplay, ai contenuti e all'esperienza di gioco di Bravely Default 2 dopo la Final Demo approdata su Nintendo Switch a metà dicembre.

L'esponente della software house legata a Square Enix parte dalla constatazione che, senza il feedback degli appassionati, non sarebbe stato possibile compiere tutti gli interventi che hanno contribuito a migliorare ed evolvere l'esperienza ludica di Bravely Default 2.

Stando al produttore del Team Asano, infatti, grazie ai suggerimenti dei fan "l'elenco delle cose che abbiamo cambiato rispetto alla Final Demo è lunghissimo. Ad esempio, abbiamo allontanato leggermente l'inquadratura nei dungeon perchè molti che hanno giocato alla demo ritenevano che fosse troppo facile perdersi nelle ambientazioni ed essere attaccati da mostri fuori dallo schermo. Siamo anche intervenuti sui volti delle icone dei personaggi nei negozi e nei menù, adesso sono più puliti e nitidi. Non abbiamo modificato i loro modelli o altro".

Takahashi sottolinea inoltre come "abbiamo anche regolato le ombre e cose del genere, oltre all'aggiunta della possibilità di confrontare le statistiche di armi e armature nei negozi. Mi imbarazza un po' dirlo, ma ammetto che questa era una delle caratteristiche che avrebbe dovuto essere presente nel gioco. Semplicemente, non siamo stati in grado di implementarla in tempo per la demo. Mi vergognavo per quanto spesso mi sono ritrovato a scusarmi leggendo le risposte ai feedback dei fan. Questo però mi ha un po' sollevato, perchè mi ha fatto capire che la direzione indicata dagli appassionati era quella giusta per il prodotto finale".

Il lancio del JRPG targato Team Asano e Square Enix è previsto per il 26 febbraio su Nintendo Switch. Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla Final Demo di Bravely Default 2.