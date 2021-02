Bravely Default 2: come si fa a consultare la mappa del gioco

Se non sapete come fare per visualizzare la mappa durante una partita a Bravely Default 2 allora siete nel posto giusto. In questa breve guida vi spieghiamo come consultare la mappa di gioco nel nuovo JRPG pubblicato da Square Enix, sequel do uno dei giochi del genere più acclamati e venduti degli ultimi anni.

Come aprire la mappa in Bravely Default 2

Consultare la mappa di Bravely Default 2 vi sarà molto utile per capire a che del vostro viaggio siete giunti, o per scoprire che avete tralasciato un'area nascosta che, sicuramente, contiene prezioso loot o nasconde importanti segreti.Per farlo, dovrete premere il pulsante R3 del Joy-Con quando vi trovate all'interno delle aree più piccole; in questo modo vedrete dove si trova il vostro personaggio e anche gli angoli che ancora non avete esplorato.

Un'ulteriore pressione di R3 vi permetterà di visualizzare la mappa generale, per avere così una visione più ampia della zona di mondo in cui state viaggiando.

Questo è quanto: R3 è l'unico pulsante che serve per accedere alla mappa di Bravely Default, sia quella generale che quella "locale". Se siete curiosi riguardo al gioco vi consigliamo di leggere la recensione di Bravely Default 2, ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.