Bravely Default 2: come si fa a salvare la partita in corso?

Nonostante la presenza della funzionalità di autosalvataggio all'interno del gioco, potrebbe essere utile in più di un'occasione salvare la partita manualmente nel nuovo seguito del JRPG Bravely Default 2, pubblicato per Switch da pochissimo. Vediamo quindi come si effettua un salvataggio manuale in Bravely Default 2.

Bravely Default 2: come salvare la partita

Per salvare la partita aprite il menu generale del gioco e selezionate la voce "Opzioni"; qui troverete l'opzione Salva, che vi farà scegliere il file da usare per il salvataggio. Una volta selezionato con A, il gioco salverà la partita. Tenete a mente che, in alcuni specifici momenti del gioco, l'opzione di salvataggio manuale è disattivata: durante i combattimenti o in alcuni dungeon non sarà possibile salvare, dovrete quindi fare affidamento sull'ultimo salvataggio automatico della partita.

Dopo aver scelto una prima volta il file di salvataggio, non dovrete più tornare nel menù per salvare i vostri progressi: vi basterà premere il tasto - sul Joy-Con sinistro per accedere direttamente alla schermata di selezione del file e salvare quindi più velocemente.

Adesso sapete come fare per salvare la partita. Il gioco è troppo difficile per voi? Ecco come cambiare il livello di difficoltà di Bravely Default 2, nuova esclusiva per Nintendo Switch ora disponibile in formato fisico e digitale.