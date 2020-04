Bravely Default 2 sulla cover di Famitsu: nuove informazioni questa settimana

Sono passate poche settimane dall'ultimo Nintendo Direct Mini, durante il quale ci sono stati presentati i quattro nuovi eroi di Bravely Default 2 ed è stata pubblicata sull'eShop, totalmente a sorpresa, una demo del GDR in arrivo nel corso del 2020 esclusivamente su Nintendo Switch.

Ebbene, c'è una buona notizia per tutti i fan della serie, poiché nel corso di questa settimana sono attese tante nuove informazioni. Bravely Default 2 sarà infatti il protagonista indiscusso del prossimo numero del magazine giapponese Famitsu, atteso nelle edicole per il 16 aprile. Il settimanale offrirà a tutti i suoi lettori uno speciale di ben 36 pagine, i cui dettagli non tarderanno ad arrivare in rete. Per celebrare l'evento, Famitsu ha dedicato la sua copertina interamente a Bravely Default 2: potete ammirare il meraviglioso artwork in calce a questa notizia.

Bravely Default 2 segnerà il ritorno della serie cominciata con Bravely Default per Nintendo 3DS, lanciato nell'ormai lontano 2012, e proseguita poi nel 2015 con Bravely Second: End Layer. Nel pieno rispetto della serie, anche questo secondo capitolo si configura con un JRPG con un sistema di combattimento a turni e un'esperienza ruolistica molto stratificata. Ne saprete di più leggendo l'analisi della demo di Bravely Default 2 disponibile tra le nostre pagine.