Bravely Default 2, tra cristalli e naufragi: presentati i protagonisti del JRPG

Dopo aver pubblicato una prima Demo di Bravely Default 2 nel corso della primavera, il team di Square Enix ha di recente annunciato ufficialmente la data d'uscita del JRPG.

In arrivo nel prossimo anno, la produzione è ora tornata a presentarsi al pubblico, con nuovi dettagli sui suoi protagonisti e sul mondo di gioco. Ambientazione del titolo dalle atmosfere fantasy, il continente di Excillant è suddiviso in cinque regni. Da uno di questi proviene Gloria di Musa, giovane principessa in fuga da creature demoniache che ne hanno invaso i confini per sottrarre al reame dei preziosi Cristalli. Fuggita dalla sua casa, la ragazza incontra sulle rive del mare Seth, un giovane marinaio vittima di naufragio. I due intrecceranno a loro volta il proprio destino con quello di Elvis e Adelle, due viaggiatori in cerca del modo per decifrare un misterioso libro magico.



Ognuno dei quattro protagonisti di Bravely Default II sarà caratterizzato da un Mestiere principale, al quale se ne affianca uno ulteriore, secondario. Combinare diverse caratteristiche permette di creare una gran varietà di opzioni, per personalizzare la propria strategia di gioco. Per modificare i Mestieri sarà necessario utilizzare un apposito strumento, ottenibile sconfiggendo speciali nemici. Il processo avrà effetti sul tipo di abilità speciali o sulle armi che i nostri personaggi possono utilizzare. Obiettivo del party sarà quello di recuperare i preziosi Cristalli rubati al regno di Musa.



In attesa di poter testare il titolo, ricordiamo che Bravely Default 2 arriverà nel 2021, per la precisione il prossimo 26 febbraio, solo su Nintendo Switch.