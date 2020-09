Bravely Default 2, data di uscita in arrivo? Il JRPG classificato in Australia

L'annuncio di Bravely Default II risale all'edizione dello scorso anno della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards, condotta come di consueto da Geoff Keighley.

Da allora, il JRPG di casa Square Enix non è tornato a mostrarsi molte volte al pubblico, che ha tuttavia avuto l'opportunità di testarlo con mano grazie alla pubblicazione di una Demo su Nintendo Switch. Gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori risalgono al mese di giugno. Agli inizi dell'estate, il team aveva infatti reso noto che lo sviluppo di Bravely Default II era quasi terminato.

Ora, giunge un'ulteriore conferma del fatto che l'esclusiva Nintendo Switch potrebbe essere ormai sostanzialmente pronta a farsi strada sugli scaffali fisici e digitali. Bravely Default II è stato infatti oggetto di classificazione da parte del Classification Board australiano, che ha reso noto il proprio parere sul gioco in data martedì 22 settembre.



A rendere tale segnalazione interessante è evidentemente il fatto che, in genere, la classificazione di un titolo rappresenta una delle ultime fasi nel processo di approdo dello stesso sul mercato. Di conseguenza, pare legittimo ipotizzare che l'annuncio della data di uscita di Bravely Default II possa non essere ormai eccessivamente lontano. Che il JRPG sia pronto a esordire prima della fine del 2020?